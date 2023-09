rbb|24: Frau Heidenreich, wie müssen Warnungen formuliert werden, damit sie ihre Wirkung nicht verfehlen?

Anna Heidenreich: Es gibt viele Faktoren, die helfen, dass eine Warnung ihr Ziel erreicht. Sehr wichtig ist, dass sie in einer leicht verständlichen Sprache verfasst und nicht zu fachspezifisch ist. Die Warnung muss klar vermitteln, welches Ereignis in welcher Intensität erwartet wird und was für Auswirkungen möglich sind. Es reicht zum Beispiel nicht, dass vor ergiebigem Dauerregen mit einer bestimmen Millimeter-Anzahl Niederschlag pro Stunde gewarnt wird. Die konkreten Folgen des Dauerregens, also Hochwasser, überflutete Keller oder überschwemmte Straßen sollten mitgenannt werden.