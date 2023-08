Handy-Warnsystem - Cell Broadcast in ersten sechs Monaten elf Mal in der Region eingesetzt

Mi 23.08.23 | 09:46 Uhr

dpa/Thomas Frey Audio: rbb24 Inforadio | 23.08.2023 | Sebastian Meerheim | Bild: dpa/Thomas Frey

Im ersten halben Jahr seit der Einführung in Deutschland ist das Handy-Warnsystem Cell Broadcast in Brandenburg sieben Mal und in Berlin vier Mal eingesetzt worden. Das teilte die Mobilfunkfirma Vodafone am Mittwoch mit. Demnach erfolgten in den ersten sechs Monaten seit der Einführung am 23. Februar in ganz Deutschland insgesamt 138 Meldungen zu Ereignissen wie Großbränden, gefundenen Kriegsbomben, heftigen Gewittern, Orkanböen, Starkregen oder Überflutungen. Dazu kamen noch Aktualisierungen und ein Probealarm. Das System sei bislang technisch reibungslos gelaufen, sagte Hendrik Roggendorf vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK).



dpa-tmn/Lino Mirgeler Berliner Feuerwehr - "Mit unseren Warn-Mitteilungen wollen wir jeden abholen" Eine Pushmitteilung hat am Freitagmorgen viele Berliner vor einem Brand im Ortsteil Heinersdorf gewarnt, obwohl sie weit weg wohnen - und obwohl außer viel Rauch nichts gewesen ist. Ein Feuerwehrmann erklärt, warum auch solche Meldungen wichtig sind. Von Frank Preiss

Die meisten Warnereignisse hatte nach Angaben von Vodafone mit 39 Signalen Nordrhein-Westfalen. An zweiter Stelle steht Rheinland-Pfalz mit 34 Warnungen, gefolgt von Niedersachsen mit 20. Mit sieben Ereignissen liegt Brandenburg im Mittelfeld der Bundesländer. Zuletzt warnte das System in der Region in der vorigen Woche alle Handy-Nutzer in Brandenburg an der Havel, als ein heftiges Gewitter in der Nacht eine Schneise der Verwüstung durch die Stadt gezogen hatte.

Im Berliner Stadtgebiet betrafen drei Warnungen im Mai und Juli die Funde und Entschärfungen von Weltkriegsbomben in Marienfelde, Lichtenberg und Marzahn. Bei einer Warnung am 31. Mai ging es um einen Großbrand in einem Recyclingbetrieb in Neukölln.

Warnung auch ohne installierte App

Cell Broadcast ergänzt seit Anfang des Jahres die bereits vorhandenen Warnsysteme und -kanäle, also Sirenen, Rundfunk und Apps wie Nina oder Katwarn. Dabei werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte geschickt, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Es erscheint ein Text auf dem Handy-Display, der auf eine Gefahr hinweist, und es schrillt laut - auch ohne eine installierte App. Unterschiedliche Behörden lösen die Warnung aus, die drei Mobilfunk-Netzbetreiber Vodafone, Deutsche Telekom und O2 übermitteln sie.

dpa/Bernd März Katastrophenschutz in Deutschland - Wie die Bevölkerung bei einer Katastrophe informiert werden kann Wie verhalte ich mich in einem Katastrophenfall? Vor allem: Wie werde ich rechtzeitig im Fall der Fälle informiert? Ein Überblick, welche Apps warnen und wie Sie auch ohne Smartphone informiert werden können.

Bundesweiter Warntag am 14. September

Am Donnerstag, 14. September wird erneut ein bundesweiter Warntag stattfinden. An diesem Tag soll wieder die Belastbarkeit des Warnsystems getestet werden. Nach Schätzungen von Vodafone sollen dann über 50 Millionen Handys in ganz Deutschland um elf Uhr einen Alarmton abgeben.

Anlass für die Einführung von Cell Broadcast in Deutschland war die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Sommer 2021 mit mehr als 180 Toten.