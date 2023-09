Nach einem heftigen Streit zwischen zwei verfeindeten Personengruppen musste am Abend die Polizei in Berlin-Hellersdorf schlichten.

Um 17:42 Uhr wurde den Beamten ein Schusswechsel in einer Wohnung in der Stollberger Straße gemeldet. Ob tatsächlich Schüsse gefallen sind, konnte Sprecher der Polizei später am Abend nicht bestätigen. Bei der Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Stollberger Straße sei jedoch mindestens eine Person verletzt worden. Diese sei mit einer Schusswunde in der Schulter ins Krankenhaus eingeliefert werden. Anscheinend ist noch nicht abschließend geklärt, ob diese Verletzung tatsächlich bei dem Streit entstanden ist.