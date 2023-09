Gewaltsame Übergriffe auf Berliner Feuerwehrkräfte sind im laufenden Jahr auf dem Vormarsch. Nach Zahlen der Berliner Feuerwehr, die rbb|24 vorliegen, wurden bis zum 31. August 106 Angriffe auf Einsatzkräfte gezählt, darunter 39 in der Silvesternacht. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2022 waren es 140 Übergriffe. Konkret kam es in diesem Jahr zu 36 Beleidigungen, 38 tätlichen Angriffen, 16 Bedrohungen und 35 Beschüssen oder Bewürfen (u.a. mit Pyrotechnik, Holzbrettern, Pflastersteinen), wie aus den Zahlen weiter hervorgeht. Schwerpunkte sind demnach seit Jahren der Bezirk Mitte sowie die Stadtteile Neukölln und Kreuzberg.

Woher kommt der Hass auf Einsatzkräfte? Mit dieser Frage beschäftigt sich am Donnerstag ein Feuerwehrkongress in Berlin. Durch die Silvesterkrawalle ist dieses Thema hier von besonderer Brisanz. Ein Berliner Feuerwehrmann berichtet.

Damit setzt sich der Trend der vergangenen drei Jahre fort, in denen die Zahl der Übergriffe auf Feuerwehrkräfte in Berlin kontinuierlich zugenommen hat. Die entsprechende Statistik wird seit 2017 gepflegt. Ihr zufolge wurden im ersten Jahr der Erhebung 46 Übergriffe gezählt, im Jahr 2018 waren es schon 128, bevor 2019 mit 211 Übergriffen ein vorläufiger Höchststand erreicht wurde. Im Corona-Jahr 2020 mit seinen Lockdowns ging diese Zahl dann auf 117 zurück, 2021 stieg sie auf 133, bevor sie sich dann im vergangenen Jahr auf 140 erhöhte. “Den statistischen Zahlen ist zu entnehmen, dass mit Höchststand im Jahr 2019 die Übergriffe gegen Einsatzkräfte zwar abgenommen haben, aber dennoch kontinuierlich wieder zunehmen. Insbesondere die Übergriffe an Silvester nehmen von der Anzahl aber auch von der Intensität her zu", heißt es in der Analyse der Berliner Feuerwehr.

Nach den diesjährigen Silvesterkrawallen sind derweilt bislang (Stand Juni) vier Strafbefehle rechtskräftig umgesetzt worden, darunter Geldstrafen. Laut Berliner Staatsanwaltschaf geht es in mindestens 54 Fällen um Angriffe auf Polizei- oder Rettungskräfte. 37 Verfahren, die von der Staatsanwaltschaft bearbeitet werden, seien noch offen. Darunter werde auch ermittelt, bei dem ein Feuerlöscher gegen einen Rettungswagen geworfen worden sein soll. In einem weiteren Fall soll ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr in einen Hinterhalt gelockt und umzingelt worden sein.



Zuletzt war Anfang Juni ein 23-Jähriger zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Der Verurteilte hatte in der Silvesternacht in Berlin-Wedding einen Böller auf einen Polizeiobermeister geworfen. Kurz zuvor hatten dort laut Ermittlern mutmaßlich Jugendliche die Scheiben eines Einsatzfahrzeuges der Polizei eingeworfen und das Auto mit Feuerwerksraketen in Brand gesetzt. Alarmierte Feuerwehrkräfte mussten während Löscharbeiten geschützt werden. Aus einer Gruppe von bis zu 100 Menschen heraus wurden sie mit Böllern und Raketen beworfen.

