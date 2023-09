"VBB-Aufsichtsrat wird Berliner 29-Euro-Ticket wohl genehmigen"

Toscana Berlin Donnerstag, 28.09.2023 | 07:18 Uhr

Warum soll das 29€ Ticket teurer sein als das49€ Ticket? Für Berlin finde ich es gut , denn viele Fahrgäste fahren nur in Berlin. Wer in andere Städten will ,muss eben ,dass passende in jeweiliger Umgebung zahlen. Viele Rentner werden sich freuen.