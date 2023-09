Deutschlands Verbraucherschützer haben das Vorhaben der Deutschen Bahn kritisiert, ihre Spartickets im Fernverkehr nur noch bei Angabe einer Handynummer oder einer E-Mail-Adresse zu verkaufen. Die neue Regelung soll ab Oktober gelten.

Die Verbraucherzentrale begrüßt die generelle Bereitschaft zur weiteren Digitalisierung bei der Deutschen Bahn. "Der Digitalisierungszwang beim Verkauf von Fahrkarten am Schalter macht aus unserer Sicht keinen Sinn", sagte Marion Jungbluth vom Verbraucherzentrale Bundesverband gegenüber rbb Super.Markt. "Die Deutsche Bahn sollte Digitalisierung zum Vorteil der Verbraucherinnen und Verbraucher machen. Doch mit dieser neuen Regelung schafft die Bahn eine Barriere für die Schwächsten in unserer Gesellschaft, darunter ältere Personen oder Menschen mit Beeinträchtigungen. Die neue Regel ist definitiv unsozial", so Jungbluth weiter.