Inge Freitag, 27.10.2023 | 19:12 Uhr

Danke, aber ich kann dem nicht so richtig folgen.



Welcher Haftpflichtversicherer hat an wen, in welcher Höhe und aus welchem Grund erstattet?



Es gibt eine Haus- und Grundbesitzerhaftpfkichtversicherung, die der Eigentümer hoffentlich hat.



Bei Verschulden des Eigentümers gleicht die HuG-Versicherung Dritten einen Schaden aus.



Wer ist also Versicherungsnehmer dieser Versicherung? Die Haftpflicht zahlt niemals einen Schaden an den VN (Versicherungsnehmer) selbst aus, s. Drittgeschädigte.



Können Sie bitte genauer erläutern?



Die Wohngebäude- und Hausratversicherungen zahlen Schäden am Gebäude/Wohnungen und Kellern.



Danke