Sanierungsarbeiten in Park am Weißen See starten Mittwoch

Am Mittwoch starten in Berlin-Pankow die Bauarbeiten im Park am Weißen See, das hat das Bezirksamt in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Zuerst soll der Parkzugang an der Berliner Allee/Wegenerstraße erneuert werden. Dort werden die maroden Gehwege und Treppen erneuert. Alles soll in Zukunft barrierefrei zugänglich sein, hieß es.



Das Pankower Bezirksamt will den gesamten Park am Weißen See sanieren und an das Klima anpassen. In zwei Jahren sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Unter anderem sollen auch die Laternen im Park sollen ausgetauscht werden. Sie sollen in Zukunft so leuchten, dass Insekten nicht gestört werden. Dazu kommt ein Bewässerungssystem für die Wiesen. Außerdem soll bis 2025 die Uferböschung am Weißen See saniert werden. Alles in allem stehen dafür 5,2 Millionen Euro zur Verfügung.