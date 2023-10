Solidaritätsaktion in Berlin - Jüdische Gemeinde erinnert mit leerem Schabbat-Tisch an Geiseln der Hamas

Fr 27.10.23 | 18:51 Uhr

dpa Video: rbb24 Abendschau | 27.10.2023 | Arndt Breitfeld | Bild: dpa

Die Jüdische Gemeinde zu Berlin hat zum Beginn des Schabbat am Freitagabend mit einer Solidaritätsaktion an die von der Hamas aus Israel entführten Geiseln erinnert. Dazu war vor dem jüdischen Gemeindehaus in der Fasanenstraße im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ein festlich gedeckter Schabbat-Tisch mit rund 220 leeren Stühlen und Bildern der Entführten aufgebaut. An der Veranstaltung, bei der auch die Namen der Geiseln verlesen wurden, nahmen rund 350 Menschen teil, darunter Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) und Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD).

Chialo ruft zu Dialog auf

Auch Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Berlins Kultursenator Joe Chialo (CDU) sowie weitere Bundes- und Landespolitiker beteiligten sich an der Solidaritätsaktion. Bei dem Angriff der Terrororganisation Hamas aus dem Gaza-Streifen am 7. Oktober wurden in Israel mehr als 1.400 Menschen getötet und mehr als 220 Menschen als Geiseln nach Gaza verschleppt. Chialo rief angesichts von pro-palästinensischen Demonstrationen und Angriffen auf jüdische Einrichtungen zum Dialog in der Stadt auf. Der Nahostkonflikt dürfe nicht auf dem Rücken der in Berlin lebenden Jüdinnen und Juden ausgetragen werden, betonte er. Niemand sollte in Berlin in Angst leben. Die Sicherheit jüdischer Einrichtungen müsse gewährleistet werden. Kritik an der israelischen Regierungspolitik sei zwar legitim, das Existenzrecht des Staates Israel sei jedoch nicht verhandelbar.

Ähnliche Aktionen unter anderem in Tel Aviv

Bundestagsvizepräsidentin Pau rief dazu auf, gegen Antisemitismus aufzustehen und die Demokratie zu verteidigen. Der Hamas-Angriff sei ein Pogrom gewesen und der größte Massenmord an Jüdinnen und Juden nach der Schoah, betonte sie. Generalsuperintendentin Trautwein rief Christinnen und Christen dazu auf, für den Schutz von Jüdinnen und Juden einzutreten sowie Hetze und der Relativierung der Hamas-Massaker entgegenzutreten. Auch in den vergangenen Tagen fanden in Synagogen der Stadt Gedenkgottesdienste für die nach Gaza verschleppten Geiseln statt. Ähnliche Aktionen wie am Freitag in Berlin hatte es zuvor bereits in Tel Aviv und anderen Städten weltweit gegeben.