Der 43 Jahre alte Ehemann soll die 31-jährige am 29. April vorigen Jahres in Berlin-Pankow aufgelauert und sie auf offener Straße attackiert haben. 13 Schnitte und Stiche habe er der Frau zugefügt, ihr dann einen tiefen Schnitt in den Hals versetzt.

Die Staatsanwaltschaft hat auf eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen plädiert. Der Mann habe "das eigenständige Leben seiner Frau nicht hinnehmen wollen", so der Ankläger in seinem Plädoyer. Er habe sich gekränkt gefühlt, weil seine frühere Frau inzwischen mit den sechs Kindern - zwischen drei und 13 Jahre alt - eigenständig in einem Pankower Flüchtlingsheim lebte. Zuvor hatte der Angeklagte die 31-Jährige in der Moschee verstoßen, die islamisch geschlossene Ehe des aus Afghanistan stammenden Paares soll damit aufgelöst gewesen sein.