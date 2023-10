Die Zeit der Panda-Zwillinge Pit und Paule im Berliner Zoo neigt sich dem Ende: Noch bis Mitte Dezember können Gäste den beiden einen Besuch im Zoo Berlin abstatten, wie der Zoo am Dienstag mitteilte. Danach reisen die beiden Großen Pandas nach China, genauer gesagt in die Pandazuchtstation nach Chengdu, aus der auch die Eltern der beiden stammen.

Wie die B.Z. aber zuletzt berichtete, verschiebt sich die Reise noch etwas. "Pandemiebedingt hat sich die Rückkehr anderer Panda-Jungtiere aus anderen Teilen der Welt verzögert, sodass vor Pit und Paule erst noch einige andere Rückkehrer an der Reihe sind“, so Zoo-Sprecherin Philine Hachmeister. Weitere Bildergalerien

Doch vorher feiern ihre Eltern Berlin-Jubiläum: Vor fünf Jahren, am 24. Juni 2017, kommen die Panda-Bären Meng Meng und Jiao Qing nach Berlin - und werden am Flughafen mit großem Pomp begrüßt. Die beiden sind Leihgaben der Volksrepublik China an den Berliner Zoo.

So war die Geburt der beiden Pandas im Berliner Zoo auch eine kleine Sensation. Bei ihrer Geburt wogen die beiden Pandas, die offiziell Meng Yuan und Meng Xiang heißen, was sich mit "Ersehnter Traum" und "Erfüllter Traum" übersetzen lässt, so viel wie eine Tafel Schokolade und waren auf die Rundumversorgung durch ihre Mutter angewiesen. Mittlerweile bringen sie jeweils rund 80 Kilogramm auf die Waage und sind vier Jahre alt.

"Die Geburt der ersten Großen Pandas in Deutschland war nicht nur ein persönlich bewegendes Erlebnis, sondern auch ein Höhepunkt in meiner beruflichen Laufbahn als Zootierarzt und Zoodirektor, den so leicht nichts mehr in den Schatten stellen wird", sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem laut Mitteilung von Dienstag.

Allzu schwer wird der Abschied den Panda-Eltern laut eines Panda-Experten gar nicht fallen, die Panda-Teenager und ihre Mutter leben bereits seit zwei Jahren getrennt voneinander. "Im natürlichen Lebensraum sind die Tiere als Einzelgänger unterwegs", so Zoologe Florian Sicks. "In der Regel trennen sich die Wege von Panda-Müttern und deren Nachwuchs nach etwa zwei Jahren. Ab einem Alter von fünf bis sechs Jahren werden männliche Pandas geschlechtsreif".