Die Kreisstadt Rathenow (Havelland) bekommt ein neues Frauenhaus. Dafür würden rund 2,3 Millionen Euro Bundes- und Landesmittel bereitgestellt, teilte das Sozialministerium am Freitag in Potsdam mit. Rund 2,1 Millionen Euro kämen vom Bund, rund 234.000 Euro vom Land. Die Stadt stelle das Grundstück zur Verfügung.

Das aktuelle Objekt biete nur fünf Familienzimmer, so Catrin Seeger, Leiterin des Rathenower Frauenhauses, auf Anfrage von rbb|24. Das künftige Frauenhaus, ein bislang leerstehendes Wohngebäude, soll nach dem Umbau 14 Familienzimmer bieten, die teilweise auch zu Apartments zusammengelegt werden könnten. "Wir haben das extra so konzipiert, dass eine Frau mit vier Kindern nicht in ein einziges Zimmer ziehen muss", sagt sie.

Im Havelland gebe es wie in der ganzen Republik einen weitaus höheren Bedarf an Plätzen, als tatsächlich existieren, so Seeger. Zu oft müsse sie Frauen ablehnen, auch wenn die Not akut sei. Deswegen sei die Vergrößerung eine Erleichterung. "Frauenhäuser dürfen nicht immer voll sein. Wir sind Kriseneinrichtungen. Wir müssen Kapazitäten vorhalten können." Seeger hofft, dass das neue Frauenhaus spätestens am 1. Januar 2025 bezogen werden kann. Die Kosten für Sanierung und Renovierung müssten bis Ende 2024 bei den Förderstellen eingereicht werden.