Obwohl die Pandemie vorbei ist, steigen die Fälle häuslicher Gewalt weiter an. Berliner Beratungsstellen vermuten als Grund unter anderem, dass die Aufmerksamkeit gestiegen ist. Genaue Ursachen kennt jedoch niemand, denn Studien dazu gibt es keine. Von Jenny Barke

Leonne Marti bezeichnet sich selbst nicht gerne als Betroffene häuslicher Gewalt. Sie sei eine Überlebende. Die Odyssee der 59-Jährigen beginnt bereits in ihrer Kindheit: "Ich habe verbale Gewalt erfahren mit Beschimpfungen. Dann gab es sehr viele Prügelattacken. Es sind einfach Situationen gewesen, wo ich mich voller Vertrauen an meine Eltern gewandt habe, weil sie mich auch immer wieder aufgefordert haben, ihnen zu vertrauen. Dann wurde ich beschimpft, erniedrigt, verhöhnt, klein gemacht."

Mit 16 Jahren beginnt sie eine Ausbildung und kann zu den Großeltern ziehen, die in der Nähe wohnen. Sie können ihr ein kleines Stück Liebe zurückgeben, das ihr gefehlt hat, wie Leonne sagt. Aber um ihre Traumata zu verarbeiten, habe das nicht gereicht. Selbst Suizid habe sie in Erwägung gezogen. "Wenn Sie als Kind mit solchen Botschaften aufwachsen, haben Sie gar keine Chance, zu lernen. Ich hatte massive Probleme zu vertrauen, mein Selbstwert war unter der Teppichkante."

Hinzu kam sexualisierte Gewalt von ihrem Vater. "Was für mich besonders schwerwiegend ist, ist, dass meine Mutter ihn dabei noch unterstützt hat."

Den Kontakt zu ihren Eltern bricht Leonne schließlich ab. Doch die Gewalt endet nicht. Mit Anfang 20 ist sie verlobt, doch sie möchte die Beziehung beenden. Das Trennungsgespräch im Auto des Ex-Partners eskaliert, er will die Trennung nicht akzeptieren und gibt Gas. "Er hat die ganze Zeit davon gesprochen, dass es keinen Sinn mehr macht, wenn ich gehe. Dann kann er nicht mehr leben und wir können gleich am nächsten Betonpfeiler landen."

Dass Opfer von gewalttätigen und psychisch labilen Partnern besonders in Trennungssituationen gefährdet sind, kann auch Sama Zavaree bestätigen. Sie ist Koordinatorin bei der Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen BIG e.V. Aus ihrer Praxis wisse sie, dass häusliche Gewalt oft dann passiert, wenn sich etwas an der Beziehungssituation ändert. "Wenn Schwangerschaften auftreten, Kinder hinzukommen, der Wunsch nach Scheidung besteht, das sind die gefährlichsten Situationen."