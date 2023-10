Die Polizei hat am Bahnhof von Werder (Havel) in Potsdam-Mittelmark am Montagnachmittag einen Mann festgenommen, der mit einer Machete und einer Gasdruckpistole auf dem Bahnsteig unterwegs gewesen war. Der 18-Jährige wurde ins Gefängnis gebracht, wie die Polizei Potsdam dem rbb am Dienstag mitteilte.