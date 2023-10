Der Park Sanssouci, Potsdams grünes Unesco-Welterbe, soll auch in den kommenden Jahren ohne Eintrittsgeld erlebbar bleiben. Die Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt stimmte am Mittwoch mit Mehrheit dafür, in den kommenden fünf Jahren jeweils 800.000 Euro Zuschuss für die Pflege des Parks an die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten zu zahlen. Damit soll, wie bereits mit der Stiftung verhandelt, ein Eintrittsgeld für den Schlösserpark abgewendet werden.