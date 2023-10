Auch um Missstände wie in der Vergangenheit des rbb zu verhindern, wollen Berlin und Brandenburg den Staatsvertrag überarbeiten. Über mögliche Folgen für den Sender diskutieren am Mittwochabend Politik- und Medienvertreter.

In dieser Situation planen die Landesregierungen Brandenburg und Berlin einen neuen rbb-Staatsvertrag, den sie für wegweisend halten. Der rbb, sein Rundfunk- und Verwaltungsrat sowie die Mitarbeitendenvertretungen des rbb haben dazu Stellung bezogen: Es sei richtig und wichtig, aus der Krise zu lernen und einen neuen Staatsvertrag auf den Weg zu bringen; auch der rbb wolle mehr Transparenz, bessere Kontrollmechanismen und schlanke, flexible Strukturen. Jedoch dürfe der Staatsvertrag nicht eingreifen in die Rundfunk- und Programmfreiheit des Senders.

Mündet das berechtigte Vorhaben, Fehler aus der Vergangenheit des rbb abzustellen, in Einflussnahme der Politik auf das Programm des rbb? Welche Kosten kommen dadurch auf Sender und Beitragszahler zu? Wie schnell muss der Wandel ins Digitale vollzogen werden und was genau zeichnet regionale Berichterstattung aus?



Über Unabhängigkeit, Regionalität und Modernisierung diskutiert Volker Wieprecht am Mittwoch, 18. Oktober 2023, von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr mit Gästen im Kleinen Sendesaal des rbb. Die Podiumsdiskussion steht unter der Frage: "Nach der Krise: Wie regional, digital und unabhängig muss der rbb sein? Eine Diskussion über die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Senders Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)"



Gäste sind:



Ulrike Demmer, Intendantin Rundfunk Berlin-Brandenburg



Petra Budke, Fraktionsvorsitzende und medienpolitische Sprecherin von Bündnis 90/Die Grünen im Brandenburger Landtag



Christian Goiny, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, medienpolitischer Sprecher der CDU Berlin, Mitglied des Rundfunkrates des rbb



Christoph Neuberger, Professor am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Freien Universität Berlin, Wissenschaftlicher Geschäftsführer und Direktor des Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft



Steffen Grimberg, Landesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes in Berlin und Brandenburg, Leiter des KNA-Mediendienstes