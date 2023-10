Personalrat, Freienvertretung und Redaktionsausschuss des rbb haben sich in einem offenen Brief an die Abgeordneten in Berlin und Brandenburg gewandt. Darin warnen sie vor indirekten Eingriffen in die Programmautonomie des Senders.

Mit einem offenen Brief zur anstehenden Novellierung des rbb-Staatsvertrags wenden sich die Belegschaftsvertretungen im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) an die Parlamentarier der beiden Länder [rbbpro.de].



Geplante direkte Eingriffe des Staatsvertrags in die Organisationsstruktur und die Programmautonomie des rbb würden in der Belegschaft mit großer Sorge diskutiert, heißt es in dem am Freitag von Personalrat, Freienvertretung und Redaktionsausschuss veröffentlichten Bief.