In Gedenken an die Reichspogromnacht am 9. November 1938 und vor dem Hintergrund des Terrorangriffs der Hamas auf Israel wird am Donnerstagabend das Brandenburger Tor angestrahlt. Der Schriftzug "Nie wieder ist jetzt" ist auf dem Wahrzeichen zu sehen - seit 18.30 und noch bis 22 Uhr.