Seit dem Terrorangriff auf Israel am 7. Oktober kam es in Deutschland zu mindestens 80 Fällen von Sachbeschädigungen, die Ermittlungsbehörden als antisemitische Straftaten werten. Das ergab eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Bundestagsabgeordneten Martina Renner, die dem ARD-Politikmagazin Kontraste und rbb24-Recherche vorliegt. Die Daten stammen aus einer Auswertung des Bundeskriminalamts (BKA) und decken den Zeitraum bis zum vorigen Freitag, 3. November ab.



In mindestens drei Fällen richteten sich die Straftaten demnach unmittelbar gegen religiöse Einrichtungen. In Berlin versuchten Unbekannte, einen Brandanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in der Brunnenstraße zu verüben. Am 18. Oktober warfen sie Molotow-Cocktails auf das Gebäude, in dem sich zudem eine Grundschule und eine Kita befinden. Ein Mitarbeiter des Objektschutzes hatte das auf dem Gehweg entstandene Feuer rechtzeitig löschen können.