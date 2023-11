In den Berliner Gefängnissen gibt es mehr als 4.000 Plätze für Straftäter. Sind sehr viele belegt, kann das problematisch werden. Engpässe gibt es in der Haftanstalt Moabit.

Das Berliner Gefängnis Moabit ist am Limit. Nach der aktuellsten Belegungsstatistik lag die Auslastung der Haftanstalt zum Stichtag am Mittwoch bei 100 Prozent, eine Woche zuvor sogar bei 103 Prozent. Damit setzt sich die aus Sicht von Linken-Politiker Sebastian Schlüsselburg besorgniserregende Entwicklung fort. Bereits im August hatte die Auslastung der Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit bei 99 Prozent gelegen.

In dem Gefängnis mit 852 Plätzen werden vor allem Untersuchungshäftlinge untergebracht. Dies ist sinnvoll, weil das Gefängnis in unmittelbarer Nähe zum Kriminalgericht liegt und durch einen unterirdischen Tunnel damit verbunden ist. Die Unterbringung der U-Häftlinge in Moabit sei "durchgehend gewährleistet", hieß es von der Senatsjustizverwaltung auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Am 15. November habe es aufgrund eines deutlichen Anstiegs der Zahl von Untersuchungsgefangenen "eine Belegungsspitze" gegeben. Bei so einem Engpass komme "ein geordnetes und etabliertes Verfahren zur Anwendung", hieß es. Bedeutet: Bereits verurteilte Straftäter, die in geringerer Zahl ebenfalls in Moabit einsitzen, werden früher als ursprünglich geplant in andere Gefängnisse verlegt.