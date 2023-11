14-Jähriger wirft Feuerwerkskörper in Kinder- und Jugendgruppe

Ein Jugendlicher soll am Sonntagabend in Berlin-Hellersdorf Feuerwerkskörper in eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen geworfen haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der 14-Jährige gegen 19.30 Uhr am Cecilienplatz Nahe dem Eingang zum U-Bahnhof Kaulsdorf-Nord einen Knallkörper in eine Gruppe von etwa zehn Jugendlichen und Kindern geworfen haben. Der Knallkörper sei dort explodiert. Ein Elfähriger habe daraufhin kurzzeitig nicht mehr hören können. Eine ärztliche Behandlung lehnte er aber ab.