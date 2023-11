Die Berliner Polizei hat ein Strafverfahren gegen einen Beamten wegen eines Übergriffs auf eine Frau eingeleitet. Das sagte eine Pressesprecherin rbb|24 Mittwochnachmittag. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamtes ermittele wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt.

Ausgangspunkt für die Ermittlungen ist ein Video, das auf der Internetplattform X (früher Twitter) hochgeladen wurde. Es zeigt, wie der Berliner Polizist eine Frau an der Straße des 17. Juni so stark von hinten schubst, dass sie nach vorne auf den Gehweg stürzt und mit dem Kopf auf den Boden schlägt. Offenbar ereignete sich der Vorfall am Dienstag am Rande einer Protestaktion der "Letzten Generation".