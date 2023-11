Nach den Übergriffen auf Demonstranten am Kanzleramt in Berlin-Mitte ermittelt die Polizei gegen einen eigenen Beamten. Das Landeskriminalamt habe den Vorfall geprüft, teilte eine Sprecherin dem rbb am Mittwochmorgen auf Anfrage mit. Die Prüfung habe ergeben, dass es sich um einen Beamten in Zivil gehandelt habe.

Klima-Aktivisten der Gruppe "Letzte Generation" haben am Dienstagvormittag eine Außenwand des Kanzleramts im Berliner Regierungsviertel mit Farbe beschmiert. Nach Angaben eines dpa-Reporters schritten uniformierte Polizisten und Zivilpolizisten ein und gingen teils mit körperlicher Gewalt gegen die Aktivisten vor.