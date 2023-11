Stieleiche "Ruth" ist 86 Jahre alt, Rosskastanie "Hans" hat auch schon 80 Jahre auf dem Buckel. Ähnlich alt sind auch die acht benachbarten Bäume auf dem Schulhof der Heinz-Brandt-Schule in Berlin-Weißensee. Ruth und Hans haben die Nazi-Zeit erlebt, die DDR, den Mauerfall. Der Herbstwind treibt dieser Tage ihre Blätter quer über den rechteckigen Schulhof, der direkt in den Schulgarten übergeht.

In der großen Pause halten sich hier überall Schüler auf. Sie sitzen auf Bänken unter besagten Bäumen, stehen in losen Grüppchen vor einem bunten Bauwagen, sie rennen hinter Bällen her und rempeln sich ins Gras. Um sie herum flattert derzeit auf einer Abmessung von etwa 20 Mal 40 Meter rot-weißes Flatterband, das die Kinder zwanglos unterlaufen. Die Schüler kennen das schon - es handelt sich nur um eine Markierung.

Der zuständige Stadtrat in Pankow, Jörn Pasternack (CDU), kann die Kritik nachvollziehen und räumt ein, dass die Errichtung des Gebäudes auf dem Schulhof auch Nachteile mit sich bringe. Schulplätze würden aber gerade in Pankow dringend gebraucht, betont er.

"Zu erfahren, dass der MEB genau dorthin soll, war ein Schock", sagt Schulleiterin Miriam Pech. "Zumal wir es eher beiläufig mitgeteilt bekamen: Wir wollten einen Basketballkorb anbringen, da hieß es vom Bezirk, dass das nicht gehe, weil der MEB in den Schulhof komme." Zwar sei schon länger klargewesen, dass auch ihre Schule erweitert werden soll, weil in Pankow deutlich zu wenig Schulplätze gebe, sagt Schulleiterin Miriam Pech. Doch für den Erweiterungsbau sei immer eine Ausweichfläche Thema gewesen. Was jetzt aber bebaut werden soll, sei ausgerechnet der grüne Teil des Schulhofs. Übrig bleiben dann einige wenige Bäume und betonierte und eher triste Flächen aus Sand.

Doch es geht nicht allein um Fläche. Für die Heinz-Brandt-Schule steht - so sehen es Schulleiterin Pech und Elternvertreter Kißling - mit der Schulerweiterung das ganze Schulkonzept auf dem Spiel. Und das ist ein ganz besonders.

Früher galt die Heinz-Brandt-Schule als Problemschule in Brennpunktlage. Heute ist sie die am meisten nachgefragteste Integrierte Sekundarschule (ISS) Berlins. Nach ihrer Umwandlung von Hauptschule zu ISS hat sie sich als berufsorientierte Schule mit partizipativem Konzept etabliert. 2011 wurde sie mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet - als bisher einzige Oberschule in Berlin. Jedes Jahr gibt es weit mehr Anmeldungen von Siebtklässlern, als die Schule Plätze hat.

Zu dem besonderen Konzept gehören eine zweiwöchige Kennenlernphase ohne Leistungsdruck in der siebten Klasse, später das Lernen in Kleingruppen mit unterschiedlichen Leistungsniveaus und zudem einem digitalem Lernkonzept. Allmorgendlicher Schulstart ist um 8:20 Uhr, montags sogar erst um 9 Uhr - weil man um den verschobenen Biorhythmus von Jugendlichen weiß und darauf Rücksicht nimmt. Ältere Schüler werden in die Organisation zum Beispiel von Klassenfahrten eingebunden. "Es ist eine Schule mit wahnsinnig guter Energie", schwärmt Gesamtelternvertreter David Kißling. "So viel Partizipation wie hier habe ich noch nie erlebt".