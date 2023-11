Turtle Berlin Donnerstag, 02.11.2023 | 22:23 Uhr

"Sollen wir es den Kindern reinzwingen?"

Natürlich nicht. Habe ich was von "reinzwingen" geschrieben? Sorry, wenn Sie sich angegriffen gefühlt haben, so war das gar nicht gemeint. Ich habe sogar erst noch überlegt, ob ich es genauer ausführe, damit es keine Missverständnisse gibt. Sie können sich aber bestimmt vorstellen, welche Situationen ich meine, außer wenn die Kinder nun wirklich einfach nicht wollen. Also sorry nochmal, es war nicht gegen Sie.