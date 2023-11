Björn Frankfurt(Oder) Montag, 27.11.2023 | 17:11 Uhr

"Also ich finde es schon abartig, dass wilde Tiere einfach eingefercht, privat gehalten werden durften." Ich nehem mal an, daß Zoos und Zirkusunternehmungen sowieso einer Überprüfung zur Haltung der Tiere und zum Fachwissen der Halter unterliegen. Wieviele dieser in meinem Zitat genannten Großkatzen gibt es sonst noch? Wird das registiriert und ließe sich das durch Auflagen für Halter angelehnt an die Anforderungen in Zoos nicht auch ohne neues Gesetz lösen? Wissen Sie wieviele dieser Fälle es überhaupt in BRB gibt, wie die Haltungsbedignungen dabei sind und wie die Fachkunde der Halter in den Fällen bisher ist? Ich weiß es nicht und es geht auch nicht aus dem Artikel hervor und ich finde auch woanders so schnell dazu keine Information.