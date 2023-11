Das Nachrichtenmagazin rbb24 Brandenburg aktuell ist Preisträger des Bremer Fernsehpreises 2023. Ein Beitrag über rechtsextreme Vorkommnisse an einer Schule in Burg/Spreewald ist am Freitagabend mit dem Preis in der Kategorie "Beste investigative Leistung" ausgezeichnet worden. Übergeben wurde die Auszeichnung auf einer Veranstaltung in Bremen.



Insgesamt war der rbb in fünf Kategorien nominiert. Eine unabhängige Experten-Jury unter dem Vorsitz des Journalisten Frank Plasberg traf letztlich die Entscheidung über die Preisträger.