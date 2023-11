Der gesperrte Abschnitt betrifft insgesamt acht Haltestellen der U8 und weite Teile der Innenstadtroute.

Geplant ist zwar ein Ersatzverkehr mit barrierefreien Bussen, die an den ausgewiesenen Ersatzhaltestellen halten. Der Ersatzverkehr hält nach Angaben der BVG allerdings nicht am U-Bahnhof Weinmeisterstraße, dafür aber am Rosa-Luxemburg-Platz. Fahrgäste müssen laut BVG mit längeren Fahrzeiten rechnen. Fahrräder können in den Bussen nicht mitgenommen werden.