Über mehrere Jahre haben am Adlergestell in Treptow-Köpenick mehr als 100 Menschen in rund 37 Containern und 30 Wohnwagen direkt neben den Gleisen am S-Bahnhof Grünau gewohnt. Zwischen 500 und 700 Euro kostet ein kleiner Container im Monat. Für viele Bewohner besser als gar kein Dach über den Kopf.

Am Dienstag, dem 14.11., sei die Gesellschaft StromNetz Berlin auf dem Gelände gewesen und habe festgestellt, dass es zu Stromdiebstahl gekommen war und auch Zähler manipuliert worden seien, teilte Stadtentwicklungs-Stadträtin Claudia Leistner (Grüne) mit. In diesem Zusammenhang gebe es auf dem Gelände eine akute Brandgefahr.

Eine weitere Gefahr bestehe darin, dass die Menschen aufgrund des fehlenden Stroms nun zu alternativen Heizmöglichkeiten greifen könnten wie Gas oder offenes Feuer. Das könnte wiederum auf das nahegelegende S-Bahn Gleis übergreifen, so Leistner.

Den Bewohner:innen wurden daraufhin andere Wohnmöglichkeiten angeboten. Leistner und Sozial-Stadträtin Carolin Weingart (Linke) betonen, dass es Ihnen darum gehe, passende Lösungen für die Bewohner zu finden. Das Grundbedürfnis, in den eigenen vier Wänden zu wohnen, solle weiterhin erfüllt werden. In einer großen Aktion mit Sozialhelfern sei es bisher gelungen, 45 Bewohner:innen auf Kosten des Bezirks erstmal in alternativen Wohnorten unterzubringen. "Ein Großteil der Menschen ist untergebracht einem Hotel", so Weingart. Menschen mit Haustieren seien in einer Pension untergebracht worden, wo auch Tiere erlaubt seien.