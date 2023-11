LKA durchsucht Immobilien der "Reichsbürger"-Szene in Brandenburg

Bei Ermittlungen gegen die "Reichsbürger"-Szene hat die Polizei am Mittwoch Objekte in mehreren Bundesländern durchsucht - darunter auch in Brandenburg.

Wie das Landeskriminalamt Sachsen mitteilte, sollten dabei Beweise gesichert und Arrestbeschlüsse vollstreckt werden. Konkret gehe es um neun Beschuldigte in Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Hessen im Alter von 34 bis 73 Jahren, hieß es.

An den Untersuchungen beteiligt waren die Finanzaufsicht Bafin mit Unterstützung von Kräften der Deutschen Bundesbank, dem Landeskriminalamt Sachsen sowie der Polizei in mehreren Bundesländern. Insgesamt wurden zehn Objekte der Vereinigung durchsucht, wie die Bafin am Mittwoch mitteilte.

Sogenannte "Reichsbürger" erkennen die Bundesrepublik und ihre demokratischen Strukturen nicht an.