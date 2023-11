Berlin-Kreuzberg - Mehr als 2.000 Teilnehmer bei Kurden-Demonstration gegen Erdogan

Sa 18.11.23 | 13:43 Uhr

(Quelle: rbb/Birgit Raddatz) Audio: rbb24 Inforadio | 18.11.2023 | Nachrichten | Bild: (Quelle: rbb/Birgit Raddatz)

Mehr als 2.000 Menschen haben sich am Samstagmittag am Oranienplatz in Berlin-Kreuzberg versammelt, um gegen das Verbot der kurdischen PKK sowie die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zu protestieren. Der Demonstrationszug zieht derzeit zum Schlossplatz in Berlin-Mitte, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

picture alliance/dpa/B.v.Jutrczenka Erdogan-Besuch beendet - Scholz und Erdogan betonen unterschiedliche Positionen zu Israel Der türkische Präsident Erdogan hat seinen Berlin-Besuch beendet. Die Polizei hat deshalb die Sicherheitsvorkerhungen in der Stadt aufgehoben. Bei Erdogans Treffen mit Bundeskanzler Scholz haben beide die aktuelle Lage im Nahen Osten unterschiedlich bewertet.

Eine Polizeisprecherin sagte dem rbb, dass etwa 2.200 Menschen daran teilnehmen. Der Protestzug verlaufe weitgehend störungsfrei. Es habe nur vereinzelt Identitätsfeststellungen durch die Polizei gegeben. Die Polizei erwartet eigenen Angaben zufolge, dass die angemeldete Teilnehmerzahl von 3.000 erreicht wird. Die Demonstranten trugen kurdische Fahnen in den Farben Gelb, Rot und Grün. In Reden wurde die Politik von Erdogan kritisiert, der Berlin am Freitag besucht hatte. In Deutschland ist die PKK wegen terroristischer Aktivitäten seit 1993 verboten.

Weitere Demos

Am Nachmittag soll außerdem eine Demonstration für Palästina stattfinden. Sie beginnt am Invalidenpark nahe dem Hauptbahnhof und führt bis zur Hofjägerallee am Großen Stern. 10.000 Teilnehmer sind angemeldet. Am Abend steht dann das Fußball-Länderspiel Deutschland gegen die Türkei im Berliner Olympiastadion an. Dazu werden rund 70.000 Besucher erwartet. Insgesamt seien am Samstag 3.000 Polizisten in Berlin im Einsatz, hieß es.