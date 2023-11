Treffen mit Steinmeier und Scholz geplant - Erdogan ist in Berlin eingetroffen

Fr 17.11.23 | 15:33 Uhr

Am Freitagnachmittag ist der türkische Präsident Erdogan in Berlin eingetroffen. Es ist sein erster Deutschlandbesuch seit drei Jahren. Der Besuch ist vor allem wegen der scharfen Verbalattacken Erdogans gegen Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs umstritten.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist zu seinem ersten Deutschlandbesuch seit drei Jahren in Berlin eingetroffen. Er landete am Freitagnachmittag auf dem militärischen Teil des Hauptstadt-Flughafens in Schönefeld bei Berlin, wie dpa-Reporter berichteten. Während seines Kurzaufenthalts von nur wenigen Stunden soll er zuerst von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen werden. Danach will er Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu einem Abendessen treffen. Die Abreise ist für den Abend geplant.

Umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen

Der Besuch ist vor allem wegen der scharfen Verbalattacken Erdogans gegen Israel seit Beginn des Gaza-Kriegs umstritten. Erdogan warf dem Land einen "Genozid" (Völkermord) im Gazastreifen und "Faschismus" vor, stellte das Existenzrecht Israels in Frage und bezeichnete die Terrororganisation Hamas als "Befreiungsorganisation". Scholz hat die Vorwürfe Erdogans gegen Israel als "absurd" zurückgewiesen. Der Besuch Erdogans wird von umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen begleitet. Die Polizei ist nach eigenen Angaben mit 2.800 Kräften aus elf Bundesländern, der Bundespolizei und dem Zoll im Einsatz. Zu den Maßnahmen gehört die zeitweise Überwachung des Luftraums mit Hubschraubern, auch Boote auf der Spree werden eingesetzt. Insgesamt gibt es am Freitag in Berlin-Mitte drei Sperrbereiche: im Regierungsviertel, rund ums Schloss Bellevue und im nördlichen Teil des Potsdamer Platzes. In diesen gelten Park- und Versammlungsverbote, Zutritt ist nicht jedem gestattet. Die Sicherheitsstufe 1 und die damit einhergehenden Maßnahmen sollen Mitternacht aufgelöst werden.

Weltkriegsgranate gesprengt

Wenige Stunden vor dem Erdogan-Empfang bei Bundespräsident Steinmeier wurde am Schloss Bellevue eine Weltkriegsgranate entdeckt. Die Panzergranate war bei Bauarbeiten in einer Grünanlage in der Nähe des Schlosses gefunden worden.



Da der Bereich aus Sicherheitsgründen gesperrt ist, konnte die Granate schnell kontrolliert gesprengt werden. Laut Polizei gab es keine größeren, zusätzlichen Beeinträchtigungen durch den Granatenfund.