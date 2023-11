Nach rbb-Informationen sind an mehreren Orten rund 140 Kräfte der Bundespolizei sowie etwa 80 Polizisten aus weiteren Bundesländern im Einsatz. Den Angaben zufolge sind drei Haftbefehle gegen einen Syrer und zwei Deutsche in Berlin-Lichtenberg, Luckenwalde (Teltow-Fläming) und Dallgow-Döberitz (Havelland) vollstreckt worden.

Ein vierter Beschuldigter befindet sich bereits in Haft. Der Einsatz läuft unter Federführung der Staatsanwaltschaft Potsdam.

Einer Bande von insgesamt zehn Personen wird die gewerbsmäßige Schleusung von Menschen nach Deutschland vorgeworfen. Ein Teil der Gruppe soll zusätzlich mit Drogen gehandelt haben. Über die Balkanroute sollen die Beschuldigten Menschen auf der Ladefläche von Transportern unter menschenunwürdigen Bedingungen geschleust haben. Einer der mutmaßlichen Schleuser, ein 30-jähriger Mann, wurde in Lichtenberg festgenommen. Er soll vornehmlich

organisatorisch mitgearbeitet haben. In einigen Fällen soll er die Fahrzeuge auch selbst gefahren haben.

In Berlin sollen in Reinickendorf, Neukölln, Treptow-Köpenick, Tempelhof-Schöneberg und Lichtenberg Räume durchsucht werden. In Brandenburg laufen Durchsuchungen in Ortrand (Oberspreewald-Lausitz), Luckenwalde und Dallgeow-Döberitz.