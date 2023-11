Die Weihnachtsbeleuchtung am Kurfürstendamm und am Tauentzien soll trotz Finanzierungsproblemen am 29. November starten. Das teilte die Arbeitsgemeinschaft City am Donnerstag mit.

Weil allerdings die notwendige Summe von 600.000 Euro nicht zusammengekommen ist, werde man nur mit einer "Grundbeleuchtung", also Lichterketten in den Bäumen, beginnen, so die AG City. Pro Baum seien zwei bis drei Lichterketten mit jeweils 100 LED-Lampen verlegt worden. "In den Ästen der Bäume hängen rund 140 Kilometer Lichterketten, beziehungsweise 140.000 einzelne LED-Lämpchen", so die AG City.



Dekoriert wird zwischen Ku'damm und Tauentzien auf einer Länge von 4,2 Kilometern. Sollten noch weitere Gelder eingeworben werden, könnten auch wieder der Schneeemann oder der Nussknacker auf dem Mittelstreifen aufgestellt werden.