Der Kürfürstendamm und die Tauentzienstraße drohen, in diesem Jahr dunkel zu bleiben. Denn erneut ringt der Verein AG City e.V. um die Finanzierung des Lichterspektakels für die Weihnachtszeit.

Die Finanzierung der Weihnachtsbleuchtung in der City-West ist nach Angaben der AG City e.V. noch nicht gesichert.



600.000 Euro koste es, den Kürfürstendamm und die Tauentzienstraße auf einer Länge von gut 4,5 Kilometern zwischen Wittenbergplatz und Rathenauplatz zu illuminieren, heißt es in einer Mitteilung vom Montag. Davon seien 490.000 Euro notwendig, um die Steiger zu bezahlen, die die Lämpchen in die Bäume hängen und sie später auch wieder abnehmen, erläuterte Klaus-Jürgen Meier von der AG City, einer Interessensvertretung der Anrainer des Kurfürstendamms und des Tauentzien, gegenüber dem rbb. 95.000 fallen demnach für die Mehrwertsteuer an, lediglich 10.000 Euro seien der Preis für den Strom. Stand Anfang November hat der Verein laut eigener Aussage Spendenzusagen von 260.000 Euro. Die komplette Finanzierung müsse aufgrund der aufwendigen Installationsarbeiten bis zum 10. November stehen, so die AG City in ihrer Pressemitteilung.

Senat zahlt 100.000 Euro für Beleuchtung - weniger als vereinbart

Schon 2022 stand die Beleuchtung der Shoppingmeile auf der Kippe. Der damalige Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (SPD) erklärte, der Senat habe bereits 2020 beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung auf dem Ku’damm und Tauentzien ab 2022 nicht mehr mit Geld zu unterstützen. 2021 habe es noch 250.000 Euro für den Ku'damm gegeben, das war etwa die Hälfte der Gesamtkosten. Im Bezirk Mitte seien damals die Lichter am Boulevard Unter den Linden mit 160.000 Euro und im Bezirk Neukölln mit 10.000 Euro für den Richardplatz unterstützt worden. 2023 will der Senat 100.000 Euro beitragen. Das sei laut AG City weniger als die 50 Prozent der Kosten, die die Stadt laut der ursprünglichen Regelung übernommen habe. Warum die 50-prozentige Finanzierung abgelehnt wurde, können sie nicht sagen, so Caroline Lehmann, Geschäftsführerin City Dienst GmbH. Vergangenes Jahr habe man dann die Kosten für die Beleuchtung „mit vereinten Kräften über Spenden finanziert“, so Lehmann. Im aktuellen Jahr sei die wirtschaftliche Situation aber nicht einfacher geworden. Traditionell habe die Immobilienwirtschaft die Beleuchtung des Kurfürstendamms und der Tauentzienstraße unterstützt. Doch aktuell gebe es auch dort eine Krise – da fielen dann Spenden weg. Man sei in diesem Jahr in einer noch schwierigeren Situation, so Lehmann. Ob und inwiefern andere Bezirke finanziell bei der Weihnachtsbeleuchtung unterstützt würden, konnte sie nicht sagen.

Ohne Spenden wird Beleuchtung kaum möglich sein

Sollte die Finanzierung nicht klappen, denke man darüber nach, zum Beispiel weniger Meter zu beleuchten, so die Projektleiterin gegenüber dem rbb. Ebenso müsse man vielleicht die beliebten Leuchtfiguren auf dem Mittelstreifen verzichten. Lehmann bedauerte dies. Die Senatsverwaltung für Wirtschaft sei hier aus ihrer Sicht gefragt, da der beleuchtete Boulevard im Berliner Westen auch ein Grund sei für die Menschen, in die Stadt zu fahren und dort vor Ort den Handel zu unterstützen. Ebenso ziehe die Beleuchtung Touristen nach Berlin, die Beleuchtung habe also einen Mehrwert für die City West.

Künftige Finanzierung soll als BID-Projekt laufen

In Zukunft wolle man die Finanzierung sichern über den Status eines sogenannten Business Improvement District (BID) [www.berlin.de]. Das BID-Gesetz ermöglicht es Akteuren vor Ort, eine Geschäftsstraße oder ein Stadtteilzentrum eigenständig und eigenverantwortlich zu gestalten. Das Problem sei aktuell, dass das BID-Gesetz novelliert werde, so Lehmann. Erst wenn diese durch sei, könne man in den kommenden Jahren die Beleuchtung finanzieren. Die AG City e.V. hat laut eigener Aussage die erste Weihnachtsbeleuchtung auf dem Ku’damm und Tauentzien 1978 initiiert und rief damals schon die Anrainer auf, sich mit Spenden an der Finanzierung zu beteiligen. Bereits in den Folgejahren konnten nicht immer alle Kosten gedeckt werden. Von 2004 übernahm dies der Außenwerber Wall AG. Ab 2019 ist die wieder die AG City zuständig.



