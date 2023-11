Bis zu sechs Zentimeter Schnee - Wetterdienst warnt weiter vor Glätte in Berlin und Brandenburg

Mi 29.11.23 | 07:40 Uhr

rbb24 Audio: rbb24 Inforadio | 29.11.2023 | Tilman Büttenbender | Bild: rbb24

Schnee und Glätte haben Berlin und Brandenburg weiterhin im Griff. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glättegefahr. Die Verkehrslage ist in der Region normal - im Gegensatz zu anderen Bundesländern.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Mittwoch weiter auf Dauerfrost, Schnee und Eis einstellen. Bei Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad besteht in den Morgenstunden verbreitet Glättegefahr, wie es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) heißt.



Den ganzen Tag über ist mit Dauerfrost und Schneefällen zu rechnen. Bei Höchsttemperaturen von minus ein Grad können innerhalb weniger Stunden bis zu sechs Zentimeter Neuschnee fallen.



Normale Verkehrslage in der Region

In der Nacht zum Mittwoch hat es nach Angaben der Berliner Polizei nicht mehr Verkehrsunfälle gegeben als üblich. Auch in Brandenburg war die Verkehrslage den Angaben zufolge normal. Am Dienstag hat es vor allem im Süden Brandenburgs Dutzende Verkehrsunfälle gegeben.



Der Wetterdienst warnt aber davor, dass es zum Abend wieder erhöhte Glättegefahr durch überfrierenden Schneematsch geben kann. In der Nacht zum Donnerstag soll es weiter schneien.

Unfälle in Süd- und Ostdeutschand

In Süd- und Ostdeutschland haben Schnee- und Eisglätte am Dienstagabend zu teils schweren Unfällen geführt. Nahe Ansbach in Mittelfranken geriet ein Auto auf schneebedeckter Straße in den Gegenverkehr und kollidierte mit vier Pkw. Auf einer Brücke in Gunzenhausen südlich von Nürnberg stießen zehn Autos und ein Lkw zusammen.



In Leipzig kollidierten auf glatter Straße vier Autos mit einem Rettungswagen, der mit Blaulicht unterwegs war. Nach Polizeiangaben wurden jeweils mehrere Personen verletzt.



Sendung: rbb24 Inforadio, 29.11.2023, 07:00 Uhr