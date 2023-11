Bilanz der Polizei - Viele Unfälle im Nordwesten Brandenburgs wegen Schnee und Glätte

Do 30.11.23 | 10:31 Uhr

Bild: dpa/Patrick Pleul

Aufgrund von Schnee und Glätte hat es zwischen Mittwochabend und Donnerstagfrüh viele Unfälle in Brandenburg gegeben. In den Landkreisen Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und der Prignitz seien in dieser Zeit 15 witterungsbedingte Unfälle zu verzeichnen gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizeidirektion Nord am Donnerstagmorgen. Obwohl sich die Autos bei einigen dieser Unfälle sogar überschlugen, wurde nach Polizeiangaben niemand schwer verletzt. Mit der Auswertung der Unfälle ist die Polizei am

Donnerstagmorgen beschäftigt.



Busunfall ohne Verletzte in Bernau

Am Mittwochabend ist außerdem ein Bus in Bernau (Barnim) verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Unfall im Ortsteil Ladeburg. An einer Mittelinsel rutschte der Bus von der glatten Straße und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Außer dem Fahrer waren keine weiteren Personen in dem Bus. Für die Bergung musste die Durchgangsstraße von Ladeburg für mehrere Stunden gesperrt werden.



Weiterhin Frost und Glättegefahr in der Region

Mit Frost und Glättegefahr müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg auch am Donnerstag rechnen. In Südbrandenburg kann es tagsüber teilweise frostfrei werden, im Rest des Landes und in Berlin ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes leichter Dauerfrost zu erwarten. Vorsicht: Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Die Temperaturen erreichen tagsüber zwischen minus zwei und null Grad, in Südbrandenburg ist bis zu einem Grad plus möglich. Bei leichtem Wind bleibt es meist bewölkt, zwischendurch zeigt sich aber auch die Sonne in Berlin und Brandenburg. In der Nacht zum Freitag kann gebietsweise wieder Schnee fallen. Außerdem ist in der zweiten Nachthälfte mit Nebel zu rechnen. Bis auf minus zehn Grad sinken die Temperaturen.