Ein Flügel eines Windrades bei Giesensdorf in der Nähe von Pritzwalk (Prignitz) ist abgerissen und hat sich anschließend in den Boden gebohrt. Das teilte der Betreiber Eno-Energy dem rbb am Donnerstag mit. Zu dem Vorfall war es demnach bereits vor etwa drei Wochen gekommen.

Anwohner hatten berichtet, dass sie in der Nacht des 30. Oktober gegen 1 Uhr einen lauten Knall gehört hätten. Am nächsten Tag habe das gebrochene Rotorblatt im Boden gesteckt.

Beim Bundesverband Windenergie (BWE) bemüht man sich, Unfälle mit Windrädern, die es immer wieder gibt, einzuordnen. "Generell ist festzuhalten, dass Windenergieanlagen ausgesprochen sicher sind", sagte ein Sprecher auf WDR-Anfrage im Juli 2023, als ein Windrad im Münsterland umgestürzt war [wdr.de]. Es gebe in ganz Deutschland mehr als 28.000 Anlagen. Doch laut einer internen Schadensstatistik habe es seit 2005 nur 129 "Schadensereignisse" gegeben - also "extrem selten". Die Quote liege im Promillebereich.

Erst im Oktober war in Doberlug-Kirchhain ein Windrad in Brand geraten und komplett ausgebrannt. Zusammen mit dem jetzigen Fall gab es laut Umweltministerium in Brandenburg in etwas mehr als zwei Jahren damit insgesamt sieben Unfälle an Windrädern. Zwei Mal davon ging es um abgebrochene Rotorblätter.