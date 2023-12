Heavy Berlin Dienstag, 05.12.2023 | 13:20 Uhr

Klingt eher so als wenn Sie neidisch wären, dass Ihr “Geberstadtstaat” keinen Nerv für einfache Bürger hat, die finanziell schwer über die Runden kommen. Warum sonst sollten Sie so einen Unfug schreiben? Letztlich will man gerade in einer Großstadt die Menschen lieber im ÖPNV haben, als auf den mit Autos überfüllten Straßen - ganz besonders die Pendler innerhalb der Stadt zur Rush-Hour.