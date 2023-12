Brandenburg - Hochwasserlage bleibt weiter leicht angespannt

Die Lage an den Flüssen in Brandenburg hat sich in der Nacht zu Donnerstag nicht verschärft, dennoch wird in den nächsten Tagen mit weiter steigenden Pegeln gerechnet.

Die Hochwasserlage in Brandenburg bleibt auf niedrigem Niveau leicht angespannt. Zwar gilt nach Angaben des Landesumweltamtes vom Donnerstag derzeit an keinem Messpunkt die Alarmstufe zwei. Es wird aber damit gerechnet, dass die Wasserstände in den nächsten Tagen nochmal steigen.

rbb/Wolfgang Albus Diskussion über Überschwemmungsgebiete - Wohin soll das Wasser, wenn die Spree überläuft? Anfang des Jahres hat das Land Brandenburg neue Überschwemmungsgebiete für die mittlere Spree festgelegt. In Lübben wird seitdem diskutiert - viele Häuser stehen auf den betroffenen Flächen. Neubauten sind praktisch unmöglich. Von Daniel Friedrich



Für die Elbe beispielsweise wird über Silvester und Neujahr eine langgezogene Welle um 6,15 Meter am Pegel Wittenberge (Prignitz) vorhergesagt. Die Alarmstufe 3 werde aber voraussichtlich nicht erreicht, hieß es.

Elbwasser könnte Rückstau auf der Havel auslösen

Das viele Wasser in der Elbe könnte aber dazu führen, dass sich die Havel staut und unterhalb von Rathenow (Havelland) die Vorlandflächen überflutet. Vorsorglich kontrolliert das Landesumweltamt hier die Deiche. Für die Schwarze Elster wird nicht ausgeschlossen, dass in den nächsten Tagen wieder die Alarmstufe zwei am Pegel Herzberg (Elbe-Elster) erreicht wird. Dagegen werden den Prognosen zufolge weder an der Lausitzer Neiße noch an der Oder die Alarmstufen eins überschritten. Lediglich am Pegel Ratzdorf im Landkreis Oder-Spree, wo Oder und Neiße zusammenfließen, muss damit gerechnet werden, dass flache Bereiche überflutet werden, hieß es von der Behörde.

Schauer und Gewitter angekündigt

In den nächsten Tagen sind zudem weitere Niederschläge angekündigt. Am Donnerstagvormittag fällt laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Berlin und Brandenburg örtlich etwas Regen, der rasch ostwärts abzieht. Auch am Freitag sollen vereinzelt Schauer fallen. In der Nacht zum Samstag sind zudem kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Samstag dann kann es zu länger anhaltendem Regen kommen. Später lockere es aber auf, so die Meteorologen in ihrer Vorhersage vom Donnerstagmorgen.

