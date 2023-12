Nach tagelangem Dauerregen gilt für einige Flüsse in Brandenburg eine Hochwasserwarnung. Betroffen sind Abschnitte von Elbe, Schwarzer Elster, Stepenitz und Dömnitz. Dort gilt am Dienstagmorgen die niedrigste Alarmstufe 1. Das geht aus dem sogenannten "Pegelportal" des Landesamts für Umwelt hervor [pegelportal.brandenburg.de].



An einzelnen Pegeln der Oder und der Lausitzer Neiße wird nach Angaben des Landesamtes der Richtwert für Stufe 1 spätestens am Mittwoch überschritten - zum Beispiel in Eisenhüttenstadt. Bei Oder und Neiße lässt neben dem Regen auch Schmelzwasser aus den Einzugsgebieten die Pegelstände steigen.

In den vergangenen Tagen hat es vielerorts in Deutschland Hochwasser an Flüssen gegeben. Besonders angespannt ist die Lage am Dienstag unter anderem an der Weser in Niedersachsen. Dort werden Deichbrüche erwartet.