rbb kritisiert erneut Änderungen am Staatsvertrag

Der neue rbb-Staatsvertrag ist nach Ansicht der Führungsspitze des Senders in Teilen ein Schritt in die falsche Richtung. Bei einer Anhörung vor dem Hauptausschuss des Landtages sagte die Intendantin des Senders, Ulrike Demmer, man begrüße zwar etliche Neuregelungen. Im Fernseh-Programm mache man aber einen "Schritt in die mediale Vergangenheit".

Der neue Vertrag sei aus ihrer Sicht in Teilen ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit und Selbstverwaltung des Senders. Durch Mehrkosten im linearen Bereich fehle Geld für Investitionen in Inhalte für jüngere Menschen. Der Staatsvertrag mache den rbb nicht schlanker, sondern teurer.