Die Bedingungen dafür sollen in Berlin und Brandenburg gut sein, so Meteorologe Alexander Fromm vom ARD-Wetterkompetenzzentrum. Er prognostiziert eine eher milde Silvesternacht für die Region . In den meisten Landesteilen bleibe es trocken, Richtung Oder können Regen oder Schauer unterwegs sein, die jedoch dann abziehen.

Während in Südbrandenburg die Pegel zuletzt gesunken sind, steigen sie im Norden. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin wurde die erste Hochwasser-Alarmstufe ausgerufen, in der Prignitz gilt seit Samstag sogar die zweite Warnstufe.

In der Nacht kann es häufiger auflockern, so Fromm. Der Wind wehe nur schwach. Gute Voraussetzungen also für all jene, die zu Silvester um Mitternacht das neue Jahr mit Raketen und Knallern begrüßen wollen. Im Westen Deutschlands sehe dies anders aus – dort könne der Wind auch stark aufleben, sagt der Wetterexperte.

Am Silvesterabend und in der -nacht bleibt es mild in Berlin und Brandenburg. Etwa 5 bis 7 Grad Celsius seien in Brandenburg laut ARD-Wetterkompetenzzentrum zu erwarten, in Berlin am Silvestertag 8, nachts dann circa 6 Grad Celsius. Damit sei es zu mild für die Jahreszeit, die durchschnittliche Höchsttemperatur für Ende Dezember läge eher bei 3 Grad Celsius, erklärt der Wetterfachmann.

Diese Temperaturen setzen sich in der ersten Hälfte der ersten Kalenderwoche 2024 fort, so Fromm. Zweistellige Temperaturen oder gar winterliche Wärme-Rekorde wie zum Jahreswechsel 2022/23 seien aber keinesfalls zu erwarten. Dieser war mit frühsommerlichen Temperaturen in der Region zu Ende gegangen. Bis zu 18,1 Grad wurden Silvester in Coschen im Landkreis Oder-Spree gemessen. In vielen Orten der Region war der Silvestertag der wärmste je gemessene Dezembertag – in Berlin feierte man bei lauen 14 Grad. Damit war dann sogar der Wärmerekord vom Jahreswechsel 2021/22 bereits wieder überholt.

Die ersten Januartage werden wiederum eher mild und wechselhaft, erläutert Fromm. Dienstag oder Mittwoch könne es noch einmal stärker regnen. Wie die zweite Hälfte der ersten Januarwoche ausfalle, sei aber noch nicht ganz klar. Möglich sei neben der Fortsetzung von "mild und nass" auch, dass noch einmal kalte Luft in die Region gelange.