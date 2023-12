Umgeknickte Bäume - Sturmtief "Zoltan" hält Feuerwehren weiter in Atem - A111 zeitweise gesperrt

Fr 22.12.23 | 08:28 Uhr

Auch in der Nacht hat das Sturmtief "Zoltan" in der Region gewütet. Besonders schwer betroffen war der Süden Brandenburgs. Im Norden des Landes steigen die Flusspegel. An der Grenze zu Berlin kam es auf der A111 zu einem Feuerwehreinsatz.

Feuerwehren im Süden Brandenburgs zu 140 Einsätzen ausgerückt

Zwischen Berlin und Brandenburg musste die A111 zeitweise gesperrt werden

Auch am Freitag gibt es eine Sturmwarnung

Zugverkehr zwischen Berlin und Frankfurt am Main ist gestört



Sturmtief "Zoltan" hat die Berliner und Brandenburger Feuerwehren auch in der Nacht zu Freitag weiter intensiv beschäftigt. Besonders schwer betroffen war der Süden Brandenburgs.



Wie die Leitstelle Lausitz dem rbb-Studio Cottbus sagte, gab es in der Nacht 60 weitere sturmbedingte Einsätze. Die Gesamtzahl seit Donnerstagfrüh stieg damit auf 140. In den meisten Fällen waren Bäume auf Straßen oder Fahrzeuge gekippt. Verletzte gab es dabei nicht. In zwei Fällen hatten umstürzende Bäume Stromleitungen getroffen, eine bei Ortrand (Oberspreewald-Lausitz) und eine bei Heideblick (Dahme-Spreewald).

dpa/Swen Pförtner 1 min Wetter - Sturmtief "Zoltan" führt zu Zugausfällen - Dutzende Einsätze in Brandenburg Bis zum Wochenende müssen die Menschen in Berlin und Brandenburg mit Sturm und Regen rechnen. Für Südbrandenburg gibt es eine Sturmwarnung. Dort musste die Feuerwehr bereits mehrfach ausrücken. Züge von Berlin Richtung Westen fallen aus.

A111 zeitweise gesperrt

Ein umgestürzter Baum sorgte in der Nacht auf Freitag für eine Vollsperrung der Autobahn 111 an der Landesgrenze von Berlin und Brandenburg. Gegen Mitternacht sei der Baum auf die Fahrbahn gekippt, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr musste ausrücken, um den Baum zu entfernen. Da der Baum quer über die Autobahn lag, war die Straße in beide Richtungen gesperrt. Nach Angaben des Sprechers hatte das in der Nacht jedoch keine großen Auswirkungen auf den Verkehr.



Der Norden und Nordwesten Brandenburgs kam relativ ruhig durch die Nacht. So gab es laut der Feuerwehrleitstelle in Ostprignitz-Ruppin seit Donnerstag, 18 Uhr, insgesamt 13 sturmbedingte Einsätze vor allem rund um Fehrbellin, aber auch in Rheinsberg. Die Feuerwehren mussten dort immer wieder umgestürzte Bäume von den Straßen holen. Verletzte oder Unfälle gab es aber nicht. In der Prignitz musste die Feuerwehr seit Donnerstagabend 14-mal ausrücken aufgrund des Sturmtiefs. Auch hier waren Bäume auf die Straßen gestürzt.

Hohe Pegelstände in der Prignitz

Einen Zwischenfall gab es auf der B103 zwischen Meyenburg und Penzlin. Dort war am Donnerstagabend ein Polizeiauto unterwegs, als ein Ast auf die Straße stürzte. Der Beamte konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr über den Ast. Es entstand am Einsatzfahrzeug ein leichter Sachschaden von 500 Euro.



Aufgrund der anhaltenden Regenfälle steigen aber weiter die Pegel der Flüsse Stepenitz und Dömnitz in der Prignitz. Die Hochwassermeldezentrale des Landes hat deshalb am Donnerstagnachmittag die Alarmstufe 1 für die Dömnitz vom Stadtgebiet Pritzwalk bis zur Einmündung in die Stepenitz sowie für die Stepenitz von der Dömnitzmündung bis Perleberg ausgerufen. In diesen Bereichen wurden die Richtwerte der Alarmstufe überschritten.



Am Freitagmorgen (Stand 4 Uhr) wurde für die Dömnitz in Pritzwalk ein Pegel von 1,85 Meter (Alarmstufe: 1,80 Meter) gemeldet, für den Pegel Wolfshagen an der Stepenitz ein Wert von 1,96 Meter (Alarmstufe: 1,70). Die Hochwassermeldezentrale geht aufgrund des Regens in den kommenden Tagen von weiter steigenden Pegeln.



www.imago-images.de 2 min Do 21.12.2023 | 21:50 | rbb24 mit Sport Unwetterwarnung - Sturm in Berlin und Brandenburg Für Berlin und Brandenburg gilt bis morgen Abend eine Sturmwarnung – heftige Orkanböen könnten Bäume entwurzeln und Dächer abdecken. Erste Schäden hat es bereits gegeben. Was kommt noch auf die Region zu? Beitrag von Frank Drescher

Sturmwarnung bis 17 Uhr - Ausfälle bei der Bahn

Derweil bleibt es auch am Freitag stürmisch in der Region. Der Deutsche Wetterdienst gab für Brandenburg und Berlin eine amtliche Sturmwarnung heraus, sie gilt vorerst bis zum späten Freitagnachmittag (17 Uhr). Gewarnt wird vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 60 km/h und 75 km/h aus westlicher Richtung. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 85 km/h gerechnet werden.



Auch am Freitag ist der Fernverkehr der Deutschen Bahn betroffen. ICE-Züge von Berlin über Leipzig nach Frankfurt am Main werden zwischen Erfurt und Frankfurt umgeleitet und verspäten sich um etwa eine Stunde, wie die Bahn auf ihrer Webseite [bahn.de] mitteilt. Es komme daüber hinaus zu Haltausfällen. Das Sturmtief "Zoltan" hatte bereits am Donnerstag zu zahlreichen Einschränkungen bei der Bahn geführt. Zeitweise fielen sämtliche Fernverkehrszüge auf der wichtigen Verbindung von Berlin nach Hannover aus. Davon betroffen waren auch viele Reisende, die Richtung Nordrhein-Westfalen fahren wollten.



Nach Angaben eines Bahn-Sprechers sorgte der Sturm in Berlin und Brandenburg selbst nicht für Probleme. Die Beeinträchtigungen im Fernverkehr seien auf Sturmschäden andernorts zurückzuführen. Vor allem im Norden Deutschlands komme es zu Einschränkungen.

Heiligabend wird mild und nass

Zum Samstag hin sinken die Temperaturen auf minus ein Grad, regional kann es Schneeschauer geben. Vereinzelt besteht dann Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Windig bleibt es weiterhin, auch Böen und stürmische Böen sind nicht ausgeschlossen. Am Samstag gibt es über den Tag verteilt bei Höchsttemperaturen von fünf Grad immer wieder längere heitere Phasen. Schneeregen, Windböen und vereinzelt auch stürmische Böen sind jedoch weiterhin möglich.



In der Nacht vor Heiligabend kühlt es bis auf null Grad ab. Dabei kann es gebietsweise nass werden und es weht ein schwacher bis mäßiger Wind. Am Sonntag wird es bei milden neun Grad stark bewölkt und regnerisch. Windböen sind lokal weiterhin möglich. Zum Heiligabend und in der Nacht bleibt es bewölkt und nass. Bei milden Tiefstwerten von fünf Grad müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg jedoch weiterhin auf Wind und stürmische Böen in der Weihnachtsnacht einstellen. Sendung: rbb24 Inforadio, 22.12.2023, 7 Uhr