Die Flüsse Stepenitz und Dömnitz in der Prignitz könnten in den nächsten Tagen teilweise über ihre Ufer treten. Das Hochwassermeldezentrum in Brandenburg hat am Dienstag eine entsprechende Hochwasserwarnung herausgegeben.

Denn die Regenfälle und die Schneeschmelze in den letzten Tagen haben die Pegel der beiden Flüsse ansteigen lassen. So wurde an der Dömnitz in Pritzwalk am Dienstag ein Pegel von 1,69 Meter gemessen, an der Stepenitz in Wolfshagen (Gemeinde Groß Pankow) ein Wert von 1,63 Meter.