Mehr als 400 Aufzüge verzeichnen BVG und Deutsche Bahn in Berlin – ein guter Wert im internationalen Vergleich. Doch was tun, wenn nahezu 50 davon nicht funktionieren? rbb|24-Autor Frank Preiss sitzt im Rollstuhl und berichtet von einem düsteren Tag.

Wenn alles glatt läuft, dürfte ich von hier aus in 45 Minuten an meinem Zielbahnhof Pankow sein: Einsteigen in die S5 am Bahnhof Biesdorf, der dank Rampe barrierefrei ist. Dann am Ostkreuz aussteigen, per Aufzug auf die Ebene der Ringbahn und mit der S85 flugs zum Ziel.

Berlin-Marzahn an einem kalten Dezembermittag. Gerade habe ich mein künftiges Auto in der Spezial-Werkstatt direkt neben dem Unfallkrankenhaus inspiziert. Eine Rampe zum Verladen meines E-Rollstuhls sowie ein schwenkbarer voll elektrifizierter Fahrersitz müssen eingebaut werden. Bis mein neues Auto auf meine Bedürfnisse eingestellt ist, bin ich auf Bus und Bahn angewiesen.

Erst am Freitag Tag war ein Aufzug am Schlesischen Tor in Kreuzberg in Betrieb gegangen. Einen Tag später bleibt er stecken, zwei Insassen müssen auf die Feuerwehr warten. Die befreit die Eingeschlossenen mit Gewalt - und Folgen für den neuen Aufzug.

Was nun? Per S-Bahn weiter zur Friedrichstraße, dort umsteigen und weiter zur Wollankstraße, dann weiter per Bus zum Bahnhof Pankow? Zu hohe Pannengefahr, zu viele potenzielle Fallstricke, sagt mir meine Erfahrung. Hektisch starre ich auf mein Smartphone und suche nach Alternativen.

Ein Plan B muss her, und das schnell. Am Alexanderplatz aussteigen und dann mit der U2 weiterfahren? Die endet nämlich in Pankow. Hoffnung macht sich breit. Und sackt in sich zusammen, als ich auf dem zugigen unwirtlichen Alexanderplatz feststellen muss, dass der Aufzug zur U2 mit Flatterband wegen Bauarbeiten abgesperrt ist.

Nach Angaben der BVG sind von den 175 U-Bahnhöfen 141 Stationen mit insgesamt 198 Aufzügen ausgestattet, außerdem die Tram-Haltestelle Landsberger Allee. Acht U-Bahnhöfe seien zudem über Rampen stufenlos zugänglich. "Im Vergleich der internationalen Metropolen mit vergleichsweise großen und alten U-Bahnnetzen sind wir damit schon sehr weit", ergänzt ein BVG-Sprecher. Auch die Berliner S-Bahn betont, ihr barrierefreies Angebot sei schon durchaus umfangreich: “160 der 168 S-Bahnhöfe in Berlin und Brandenburg sind durch ihre ebenerdige Lage, Rampen und Aufzüge in der Regel bereits barrierefrei nutzbar. Dort gibt es 238 Aufzüge . Sie werden von DB Station & Service betrieben."

Auch Aufzüge bei der BVG stehen länger still, manche wochenlang, wie jetzt gerade jener am U-Bahnhof Rüdesheimer Platz. Die BVG versichert auf unsere Anfrage: "Der Großteil der Störungen ist binnen kurzer Zeit (weniger Stunden) behoben. Längere Ausfälle über 24 Stunden bilden die Ausnahme."

Vielleicht habe ich tatsächlich nur einen rabenschwarzen Tag erwischt? Allein am Verkehrsknotenpunkt Ostkreuz verweigern an diesem Tag gleich drei Aufzüge ihren Dienst. Dass sie nicht funktionieren, ist teilweise schon seit fünf Tagen bekannt. Doch getan hat sich nichts. Grundsätzlich verfolge man das Ziel, Ausfälle binnen weniger Tage instand zu setzen, teilt mir die S-Bahn mit.

Ein Blick auf "brokenlifts.org" verrät, dass just an diesem Tag, an dem ich unterwegs bin, 45 Aufzüge in der Stadt nicht funktionieren. Bei einer Gesamtanzahl von knapp 440 Aufzügen bei der BVG, S-Bahn und in den Berliner Fernbahnhöfen der Deutschen Bahn macht das einen Anteil von mehr als zehn Prozent.

Als Rollstuhlfahrer in der kalten Jahreszeit in Berlin mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein, ist nichts für schwache Nerven. Und dringende Termine sollte man besser auch nicht haben.

Bei der S-Bahn, die zur Deutschen Bahn gehört, werden "Anlagenausfälle vollautomatisiert per systemischer Schnittstelle an den Servicepartner für die Instandsetzung weitergegeben", wie eine Bahnsprecherin erläutert. Dass es auch mal länger dauern kann, erklären beide Unternehmen mit Ersatzteilen, die manchmal nur schwer verfügbar seien - oder mit Baumaßnahmen, die sich hinzögen.

Die defekten Aufzüge führen bei beiden Unternehmen zu hohen Kosten: Die BVG spricht von jährlich durchschnittlich rund 700.000 Euro. Der Deutschen Bahn entstehen jährlich Schäden von 600.000 Euro allein durch Vandalismus an Aufzugsanlagen in den Berliner Fernbahnhöfen sowie Berliner Regio- und S-Bahnhöfen.

Sowohl die BVG als auch die S-Bahn sehen vor allem im Vandalismus einen Auslöser für Aufzugsstörungen. Ein prominentes Beispiel: In der Silvesternacht 2013/14 wurden Böller in den Aufzug an der U-Bahnstation Bülowstraße geworfen. Der Aufzug konnte erst zehn Monate später wieder genutzt werden. Daneben führen technische Pannen zu defekten Aufzügen, mitunter ausgelöst durch Fremdkörper im Lichtgitter, beispielsweise Laub oder Taschentücher, wie es von der BVG heißt.

Dass sowohl BVG als auch S-Bahn für das Thema sensibilisiert sind, bestätigt derweil Krauthausens "Sozialheld*innen"-Kollege Holger Dieterich. Er hat vor zehn Jahren an der Entwicklung von "Broken Lifts" mitgewirkt. "Wir können definitiv sagen, dass sich bei einigen Anbietern die Zuverlässigkeit stark verbessert hat. Bei einigen aber noch nicht", bilanziert er. Namen will er keine nennen, um die Zusammenarbeit nicht zu beschädigen.

Raul Krauthausen, Erfinder der Seite "Broken Lifts" und Inklusionsaktivist, hat die Muva-Busse schon genutzt und kommt zu einer durchwachsenen Zwischenbilanz: "Das ist eine nette Idee auf dem Papier, aber in der Praxis schwächelt das doch sehr", erzählt er mir. "Das Angebot funktioniert nicht, wenn man im U-Bahnhof unten steckt und der Aufzug kaputt ist. Das Angebot ist nur an wenigen Stationen verfügbar, so dass ich schon mehrfach enttäuscht wurde, sogar auf der U8. Das Auto fährt dich nur zur nächsten Station mit Aufzug. Bei einer Wartezeit von zehn bis 20 Minuten zur Abholung ist das also keine große Hilfe", sagt Krauthausen.

Der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) greift auf die Daten von "brokenlifts.org" zurück und berücksichtigt diese bei der voll barrierefreien Routensuche: Liegt auf der geplanten Strecke eine Aufzugsstörung vor, wird automatisch eine Umfahrung ohne Aufzugsstörungen berechnet. Das funktioniert sowohl in der Fahrinfo unter www.vbb.de/fahrinfo als auch in der VBB-App Bus&Bahn .

"Die technische Zusammenarbeit war bisher ziemlich gut, finden wir", sagt Diederich weiter. "Die Unternehmen kommen motiviert auf uns zu, um uns früh einzubeziehen - das ist auch neu verglichen mit dem Start des Projekts." Noch einen Schritt weiter käme man allerdings, wenn es noch klarere Vorgaben zu Barrierefreiheit gäbe, fügt Dieterich hinzu: "Es wird immer defekte Aufzüge geben, denn Geräte gehen kaputt - oder werden kaputt gemacht. Eine Vorgabe würde helfen, welches Service-Level notwendig ist, damit Menschen mit Behinderungen keine Nachteile im ÖPNV mehr haben. What gets measured, gets managed. Sonst ist der Druck oft groß, dass Bemühungen zur Barrierefreiheit schnell weggespart werden."

Eine große Schwachstelle, an der sich so bald auch nichts ändern werde, kritisiert der Deutsche Bahnkunden-Verband (DBV): "Die Umsetzung - sowohl finanziell, baulich als auch personell - ist überhaupt nicht geregelt." Die Ampel-Bundesregierung habe in ihrer Koalitionsvereinbarung lediglich vereinbart, die Ausnahmemöglichkeiten des Personenbeförderungsgesetzes bis 2026 komplett abzuschaffen.

Eigentlich hat das schon 2013 beschlossene "Personenbeförderungsgesetz" festgelegt, dass zum 1. Januar 2022 der ÖPNV in ganz Deutschland komplett barrierefrei sein muss. Die Sache hat allerdings eine Hintertür: "Die (…) Frist gilt nicht, sofern in dem Nahverkehrsplan Ausnahmen konkret benannt und begründet werden", heißt es in Paragraf 8 des Gesetzes.

Unterdessen kommt mir am kalten und verregneten Alexanderplatz eine Idee. Seit nun schon fast einer Stunde bin ich unterwegs, meine Beine und Füße sind eiskalt. Ich entscheide mich für die Straßenbahn. Die ist für mich neben dem Bus noch das unproblematischste Fahrzeug. Allerdings auch das am meisten zeitraubende. Ich muss zweimal umsteigen, unter anderem kurz vor der Schönhauser Allee auf der Straßenebene.

Dummerweise habe ich vergessen, den Tramfahrer per Knopfdruck auf meine Ausstiegsstation hinzuweisen, so hilft nur ein lauter Ruf nach vorne. Genervt kommt der Tramfahrer nach hinten, wirft die Rampe raus und raunzt mich an, warum ich um alles in der Welt nicht den Knopf gedrückt habe. Letztlich komme ich nach zweieinhalb Stunden in Pankow an – durchgefroren und mit den Nerven am Ende.

Zwei Wochen später sitze ich dann in meinem warmen Auto. Und denke an die vielen Menschen, die ein solches Privileg nicht haben. Und an die Senioren mit Rollator, die sich schwer tun mit Smartphone-Apps und Internet. Für sie wird der defekte Lift zur besonders schweren Last.