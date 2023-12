Ein Unbekannter hat am Donnerstagabend einen auf einem öffentlichen Platz aufgestellten Chanukka-Leuchter in Charlottenburg umgestoßen. Der Staatsschutz übernimmt nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung, teilte die Polizei am Freitag mit.

Ein Mann wurde laut Polizei am Platz "Am wilden Eber" dabei beobachtet, wie er einen Chanukka-Leuchter umgeworfen hatte und anschließend geflüchtet war. Die Polizisten stellten den leicht verbogenen Leuchter eigenen Angaben zufolge wieder auf und sicherten Spuren.



Chanukka (hebräisch: Weihung) erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 v. Chr. und an das "Lichtwunder" eines acht Tage brennenden Leuchters. Auch das Fest dauert acht Tage, dieses Jahr bis zum 15. Dezember. Jeden Tag wird ein weiteres Licht auf dem Chanukka genannten Leuchter entzündet.

In Berlin werden an mehreren öffentlichen Orten jedes Jahr Leuchter aufgestellt, so unter anderem am Platz "Am wilden Eber".