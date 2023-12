Dabei wurde der Betreiber eines Standes leicht verletzt, wie eine Polizeisprecherin am Mittwochmorgen dem rbb bestätigte. Der Mann erlitt Verbrennungen ersten Grades an Gesicht und Hand und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus in Berlin-Mitte haben am Dienstagabend zwei Verkaufsstände gebrannt.

Außerdem erlitt ein Ersthelfer eine Rauchgasvergiftung, als er versuchte, den Brand zu löschen. Dieser sei ambulant behandelt worden, so die Polizei

Das Landeskriminalamt ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung. Eine Gaskartusche, die sich im Verkaufsstand befunden hat, ist laut Polizei Gegenstand der Ermittlungen. Der Brandort soll am Mittwoch noch einmal begangen werden.

Zwei Verkaufsstände in der Nähe der Schlittschuhbahn auf dem Weihnachtsmarkt am Roten Rathaus standen am Abend in Flammen. Das Feuer konnte nach rund einer Stunde gelöscht werden. Der Weihnachtsmarkt wurde geräumt und vorzeitig geschlossen.