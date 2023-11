Weihnachtsmärkte starten - "Die Gewinnmarge geht immer mehr gegen Null"

Mo 27.11.23 | 06:00 Uhr

dpa/Christoph Soeder Audio: rbb24 Inforadio | 27.11.2023 | Autor: Markus Streim | Bild: dpa/Christoph Soeder

Alles ist teurer geworden - das gilt auch für einen Weihnachtsmarktbesuch. Die meisten der schon geöffneten Märkte hatten die Preise nur moderat erhöht - ähnlich sieht es auch bei denen aus, die jetzt starten. Doch dadurch verringert sich die Gewinnmarge.



Traditionell öffnen die Weihnachtsmärkte meist nach dem Totensonntag. Doch in Berlin sind Glühwein, Bratwürstchen und gebrannte Mandeln längst zu haben. Denn einige Weihnachtsmärkte in der Region sind längst am Start. Die anderen ziehen sukzessive nach.

dpa Berliner Weihnachtsmärkte ohne Musik - Leiser die Glocken nie klingen Bald starten in Berlin die Weihnachtsmärkte, und mancherorts wird es keine musikalische Berieselung geben. Grund: Die Veranstalter müssen für Gema-Gebühren deutlich tiefer in die Tasche greifen. Manchem stellt sich sogar die Existenzfrage. Von Frank Preiss



Der Berliner Winterzauber in Lichtenberg auf dem Höffner-Gelände an der Landsberger Allee hat schon seit gut drei Wochen geöffnet. "Alles wie immer, nur etwas teurer", teilte der Veranstalter, Marvin Blume, dem rbb mit. Aber die Besucher seien es schon gewohnt, dass alles überall teurer geworden sei. Bislang seien sowohl Besucherzahl als auch Umsatz trotzdem angestiegen, so Blume weiter. "Mit 20 Euro ist man eigentlich ganz gut versorgt", sagt ein junger Mann, der mehrere Fahrgeschäfte genutzt und dann noch etwas gegessen hatte, dem rbb. Ein älterer Herr berichtete gut gelaunt, er trinke dann eben nur noch einen statt wie früher "drei oder zwölf" Glühwein. Der Einkaufspreis für eine Bratwurst liege derzeit bei rund 2,70 Euro. "Brötchen, Ketchup, Senf und Gas sind auch teurer geworden", erklärt Blume weiter. Außerdem verdienten seine Mitarbeiter über dem Mindestlohn. "Am Ende kommt man darauf, dass eine Bratwurst sieben Euro kostet."

"Verkaufspreise kann man nicht endlos erhöhen"

Auch am Potsdamer Platz läuft der Weihnachtszauber schon längst. Rodeln ohne Schnee inklusive. Bei fünf Euro für den Glühwein stehen hier die Touristen Schlange. Die vegane Bratwurst kostet sechs Euro. Am Schöneberger Nollendorfplatz hat unter der U-Bahn auch schon die eher kleine "Christmas Avenue" geöffnet. Auch hier kostet der Glühwein knapp fünf Euro. Auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain findet schon seit Mitte November wieder der "Historische Weihnachtsmarkt" seine Pforten geöffnet. Auch hier liegen die Glühweinpreise bei etwa vier Euro. Wenn der traditionelle Weihnachtsmarkt in der Spandauer Altstadt am 27. November startet, wird der Glühwein laut Veranstalter ab 4,50 Euro zu haben sein. Schuss exklusive. Die Bratwurst gibt’s ab vier Euro. Die Betreiber haben rbb|24 mitgeteilt, dass viele Händler in diesem Jahr gar nicht mehr teilnehmen, weil die "Gewinnmarge immer mehr gegen Null geht". Die Verkaufspreise hingegen könne man ja nicht endlos erhöhen, weil sich sonst kein Normalverdiener mehr einen Weihnachtsmarktbesuch leisten könne.

Fast 100 Weihnachtsmärkte in Berlin

Ebenfalls am 27. November geht es auch in Prenzlauer Berg los. Auf dem skandinavisch inspirierten Lucia Weihnachtsmarkt in der Kulturbrauerei werde sich der Preis für einen Glühwein laut Veranstalter bei vier bis fünf Euro einpendeln. Bratwurst gibt’s ab 5,50 Euro. Hirsch- oder Elchbratwurst sei aber beispielsweise teurer. Auch hier geht man davon aus, dass die Standbetreiber durch "viel höhere Einkaufspreise" einen kleineren Nettogewinn verzeichnen werden. Auch hier mit dem Hinweis, die Verkaufsgestaltung nach oben sei nicht so flexibel. Die Grenze sei für Glühwein mit fünf Euro im Prinzip ausgereizt. Insgesamt gibt es in Berlin fast 100 Weihnachtsmärkte [berlin.de] in den nächsten Wochen – sicherlich mit preislichen Schwankungen in Sachen Glühwein und Bratwurst.

Ein Beitrag mit Informationen von Markus Streim, rbb24 Inforadio

Sendung: rbb 88.8, 27.11.2023, 08:00 Uhr