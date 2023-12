Berliner Feuerwehr löscht Brand in leerstehender Halle in Hellersdorf

In einer leerstehenden Lagerhalle in Berlin-Hellersdorf ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb mitteilte, konnte das Feuer noch am Abend nahezu vollständig gelöscht werden. Die Einsatzkräfte müssten nur noch einzelne Glutnester bekämpfen. Verletzt wurde niemand.

Die Feuerwehr war mit bis zu 52 Kräften in der Luckenwalder Straße im Einsatz. In dem rund 1.400 Quadratmeter großen Gebäude brannte es den Angaben zufolge auf einer Fläche von 400 Quadratmetern. Das Dach ist zum Teil eingestürzt, daher konnte die Feuerwehr das Gebäude nicht betreten.

Die Lagerhalle stehe einzeln, so dass keine Gefahr für Anwohner bestanden habe, so der Feuerwehrsprecher. Im gegenüberliegenden Haus wurden die Bewohner allerdings gebeten, die Fenster geschlossen zu halten. Die Brandursache ist bislang unklar.